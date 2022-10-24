Доллар и евро в банках подешевели

В понедельник, 24 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 12 коп. и составляет 39,92 грн. Курс продаж снизился на 10 коп. и составил 40,65 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 38,8 грн, максимальный – 40,4 грн. Для продажи минимальный курс – 40,3 грн, максимальный – 41 грн.

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Средний курс покупки евро опустился на 9 коп. и составляет 38,28 грн. Средний курс продаж уменьшился на 6 коп. и составляет 39,38 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 37,3 грн, максимальный – 38,81 грн. Для продажи минимальный курс – 38,9 грн, максимальный – 40,5 грн.

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Анна Ішутіна

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