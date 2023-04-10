Доллар и евро в банках подешевели

В понедельник, 10 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 1 коп. и составляет 37,23 грн. Курс продаж опустился на 4 коп. до 37,94 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,8 грн, максимальный – 37,55 грн. Для продажи минимальный курс 37,5 грн, максимальный – 38,4 грн.

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Средний курс покупки евро снизился на 2 коп. и составляет 40,22 грн. Средний курс продаж уменьшился на 1 коп. до 41,19 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,5 грн, максимальный – 40,71 грн. Для продажи минимальный курс – 40,65 грн, максимальный – 41,75 грн.

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Анна Ішутіна

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