Доллар и евро в банках подешевели

Курс доллара упал на 8 копеек, курс евро – на 3

Фото: depositphotos.com

В четверг, 8 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 3 коп. и составляет 37,47 грн. Курс продаж снизился на 8 коп. — до 38,05 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 37 грн, максимальный – 37,7 грн. Для продажи минимальный курс – 37,98 грн, максимальный – 38,2 грн.

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Средний курс покупки евро опустился на 2 коп. и составил 40,43 грн. Курс продажи упал на 3 коп. — до 41,33 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 39,7 грн, максимальный – 40,8 грн. Для продажи минимальный курс – 41,1 грн, а максимальный – 42 грн.

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