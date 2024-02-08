Доллар и евро в банках подешевели
В четверг, 8 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 3 коп. и составляет 37,47 грн. Курс продаж снизился на 8 коп. — до 38,05 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 37 грн, максимальный – 37,7 грн. Для продажи минимальный курс – 37,98 грн, максимальный – 38,2 грн.
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Средний курс покупки евро опустился на 2 коп. и составил 40,43 грн. Курс продажи упал на 3 коп. — до 41,33 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет 39,7 грн, максимальный – 40,8 грн. Для продажи минимальный курс – 41,1 грн, а максимальный – 42 грн.
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