Долар та євро в банках подешевшали

Курс долара впав на 8 копійок, курс євро – на 3

Фото: depositphotos.com

У четвер, 8 лютого, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з середою, впав на 3 коп. і складає 37,47 грн. Курс продажу знизився на 8 коп. — до 38,05 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 37 грн, максимальний – 37,7 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,98 грн, максимальний – 38,2 грн.

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Середній курс купівлі євро опустився на 2 коп. і склав 40,43 грн. Курс продажу впав на 3 коп. — до 41,33 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить 39,7 грн, максимальний – 40,8 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,1 грн, а максимальний – 42 грн.

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