Фондовий ринок США виріс, Dow Jones та S&P 500 оновили рекорди

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Фондовий ринок США завершив торги середовища зростанням шляхом зміцнення секторів технологій, промисловості та сировини. Dow Jones Industrial Average та S&P 500 оновили рекордні максимуми, передає Market Watch.

Індекс S&P 500 піднявся на 4,7% завдяки зростанню акцій великих технологій, таких як Nvidia Corp. +2,75%, Meta Platforms Inc.+3,27%, Amazon.com Inc. +0,82% та Microsoft Corp. +2,11%, згідно з даними FactSet.

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Нова членкиня ради керуючих ФРС Адріана Куглер заявила в ході виступу в Брукінгському інституті, що американському ЦБ потрібно буде знижувати ставку, якщо інфляція в США продовжуватиме послаблюватися. Вона не стала коментувати можливі терміни пом'якшення політики ФРС, наголосивши, що це залежатиме від темпів уповільнення інфляції.

Глава Федерального резервного банку (ФРБ) Річмонда Томас Баркін заявив в інтерв'ю Market Watch у середу, що вважає гарною ідеєю не поспішати зі зниженням ставки з огляду на високу невизначеність в економіці.

Наразі трейдери оцінюють ймовірність збереження американським ЦБ базової процентної ставки на поточному рівні 5,25-5,5% річних на березневому засіданні 80,5%, зазначає Market Watch.

Індекс Dow Jones Industrial Average, за даними на закриття ринку в середу, зріс на 156 пунктів (0,4%) і склав 38 677,36 пункту.

Standard & Poor's 500 піднявся на 40,83 пункту (0,82%) – до 4995,06 пункту.

Nasdaq Composite збільшився на 147,65 пункту (0,95%) і склав 15 756,64 пункту.