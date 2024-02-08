Фондовый рынок США вырос, Dow Jones и S&P 500 обновили рекорды

Американские фондовые индексы завершили торги в среду в плюсе

Иллюстративное фото: depositphotos.com

Фондовый рынок США завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов технологий, промышленности и сырья. Dow Jones Industrial Average и S&P 500 обновили рекордные максимумы, передает Market Watch.

Индекс S&P 500 поднялся на 4,7% благодаря росту акций крупных технологий, таких как Nvidia Corp. +2,75%, Meta Platforms Inc.+3,27%, Amazon.com Inc. +0,82% и Microsoft Corp. +2,11%, согласно данным FactSet.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Новый член совета управляющих ФРС Адриана Куглер заявила в ходе выступления в Брукингском институте, что американскому ЦБ нужно будет снижать ставку, если инфляция в США продолжит ослабляться. Она не стала комментировать возможные сроки смягчения политики ФРС, подчеркнув, что это будет зависеть от темпов замедления инфляции.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Томас Баркин заявил в интервью Market Watch в среду, что считает хорошей идеей не спешить со снижением ставки, учитывая высокую неопределенность в экономике.

В настоящее время трейдеры оценивают вероятность сохранения американским ЦБ базовой процентной ставки на текущем уровне в 5,25-5,5% годовых на мартовском заседании в 80,5%, отмечает Market Watch.

Индекс Dow Jones Industrial Average, по данным на закрытие рынка в среду, вырос на 156 пунктов (0,4%) и составил 38 677,36 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 40,83 пункта (0,82%) – до 4995,06 пункта.

Nasdaq Composite увеличился на 147,65 пункта (0,95%) и составил 15 756,64 пункта.