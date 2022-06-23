Доллар и евро в банках подорожали

В четверг, 23 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 5 коп. и составляет 34,63 грн. Курс продаж вырос на 1 коп. и составляет 35,44 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 31,5 грн, максимальный – 35,2 грн. Для продажи минимальный курс – 33 грн, максимальный – 36 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 15 коп. и составляет 36,27 грн. Средний курс продаж вырос на 8 коп. и составляет 37,46 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 32,1 грн, максимальный – 37 грн. Для продажи минимальный курс – 36 грн, максимальный – 38 грн.

Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.

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Анна Ишутина

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