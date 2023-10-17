Доллар и евро в банках подорожали
17.10.2023, 11:04
Фото: Pexels
Во вторник, 17 октября, средний курс наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 4 коп. Курс покупки составил – 37,41 грн, курс продажи – 38,12 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,3 грн, максимальный – 37,9 грн. Для продажи минимальный курс – 37,76 грн, максимальный – 38,5 грн.
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Средний курс покупки евро повысился на 5 коп. и составил 39,52 грн. Курс продаж вырос на 4 коп. до 40,63 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет – 38,5 грн, максимальный – 40,2 грн. Для продажи минимальный курс – 40 грн, максимальный – 41,5 грн.
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