Долар та євро в банках подорожчали

У вівторок, 17 жовтня, середній курс готівкового долара в українських банках, проти понеділка, зріс на 4 коп. Курс купівлі становить – 37,41 грн, курс продажу – 38,12 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 36,3 грн, максимальний – 37,9 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,76 грн, максимальний – 38,5 грн.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Середній курс купівлі євро підвищився на 5 коп. і становить 39,52 грн. Курс продажу зріс на 4 коп. до 40,63 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 38,5 грн, максимальний – 40,2 грн. Для продажу мінімальний курс – 40 грн, максимальний – 41,5 рн.

Курси валют можна переглянути на нашому сайті.