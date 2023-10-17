NYT: Израиль попросил у США $10 млрд. Их объединят в пакет с деньгами для Украины
Израильские должностные лица обратились в Соединенные Штаты с просьбой оказать срочную помощь в размере $10 млрд на восстановление после нападения ХАМАС. Согласно информации New York Times, она может быть объединена в один пакет с деньгами для Украины.
В пакет также войдут деньги на укрепление границы между США и Мексикой и помощь Тайваню.
Ранее Белый дом пообещал, что будет просить Конгресс США о выделении $2 млрд помощи Израилю, в пакет с которой предполагается включение помощи Украине.
США из-за политических распрей вошли в новый финансовый год без годового бюджета, а только с временной бюджетной декларацией, в которой не предусмотрена новая помощь для Украины.
В начале октября в государственный бюджет Украины поступил последний американский грант в размере $1,15 млрд на соцвыплаты и зарплаты.
В 2024 году Украина хотела бы получить финансовую помощь от США в размере $12-14 млрд.
- По последним оценкам МВФ, Украине необходимо $32 млрд внешнего финансирования на 2024 год. При этом два крупнейших донора Украины — Евросоюз и США — еще не утвердили финансовую помощь Украине на следующий год.
- Евросоюз собирался принять "Инструмент для Украины" с 50 млрд евро на четыре года, но столкнулся с препятствием в виде Венгрии.
- Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев считает, что у Украины будет только два выхода в случае прекращения внешнего финансирования и оба очень плохие.
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