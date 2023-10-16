Министр финансов США: Нельзя, чтобы Украина проиграла войну по экономическим причинам

Министр финансов США Джанет Йеллен заверила, что финансовая поддержка Украины остается приоритетом как для ее страны, так и для Европы. Об этом она сказала в понедельник на встрече с министрами финансов еврозоны.

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Администрация Байдена, сказала Йеллен, по-прежнему настроена поддерживать Украину столько, сколько это потребуется, и будет добиваться, чтобы Конгресс США утвердил стабильную и бесперебойную программу финансовой помощи для Украины.

"Нельзя позволить, чтобы Украина проиграла войну по экономическим причинам, когда она продемонстрировала способность добиться успеха на поле боя", — сказала Йеллен во время встречи с министрами финансов еврозоны.

Американский министр похвалила Евросоюз за разработанный "Инструмент для Украины" (Ukraine Facility) – четырехлетний финансовый план, предусматривающий выделение Украине 50 млрд евро.

Она считает, что дополнительными источниками поддержки Украины могут стать непредвиденные доходы от российских финансовых активов, замороженных в европейских депозитариях.

"Наша помощь имеет решающее значение для наших коллективных интересов в сфере национальной безопасности и нашей общей цели – свободной и процветающей Европы и мира", — сказала она.