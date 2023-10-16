Міністерка фінансів США: Не можна, щоб Україна програла війну через економічні причини

Міністерка фінансів США Джанет Єллен запевнила, що фінансова підтримка України залишається пріоритетом як для її країни, так і для Європи. Про це вона сказала в понеділок на зустрічі з міністрами фінансів єврозони.

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Адміністрація Байдена, сказала Єллен, як і раніше, налаштована підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно, і буде добиватися, щоб Конгрес США затвердив стабільну й безперебійну програму фінансової допомоги для України.

"Не можна дозволити, щоб Україна програла війну через економічні причини, коли вона продемонструвала здатність досягти успіху на полі бою", – сказала Єллен під час зустрічі з міністрами фінансів єврозони.

Американська міністерка похвалила Євросоюз за розроблений "Інструмент для України" (Ukraine Facility) – чотирирічний фінансовий план, що передбачає виділення Україні 50 млрд євро.

Вона вважає, що додатковими джерелами підтримки України можуть стати непередбачені доходи від російських фінансових активів, заморожених у європейських депозитаріях.

"Наша допомога має вирішальне значення для наших колективних інтересів у сфері національної безпеки й нашої спільної мети – вільної та квітучої Європи й світу", – сказала вона.