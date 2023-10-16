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Міністерка фінансів США: Не можна, щоб Україна програла війну через економічні причини

Этот материал также доступен на русском
16.10.2023, 16:25
Міністерка фінансів США: Не можна, щоб Україна програла війну через економічні причини - Фото
Фото: EPA

Міністерка фінансів США Джанет Єллен запевнила, що фінансова підтримка України залишається пріоритетом як для її країни, так і для Європи. Про це вона сказала в понеділок на зустрічі з міністрами фінансів єврозони.

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Адміністрація Байдена, сказала Єллен, як і раніше, налаштована підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно, і буде добиватися, щоб Конгрес США затвердив стабільну й безперебійну програму фінансової допомоги для України.

"Не можна дозволити, щоб Україна програла війну через економічні причини, коли вона продемонструвала здатність досягти успіху на полі бою", – сказала Єллен під час зустрічі з міністрами фінансів єврозони.

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Американська міністерка похвалила Євросоюз за розроблений "Інструмент для України" (Ukraine Facility) – чотирирічний фінансовий план, що передбачає виділення Україні 50 млрд євро.

Вона вважає, що додатковими джерелами підтримки України можуть стати непередбачені доходи від російських фінансових активів, заморожених у європейських депозитаріях.

"Наша допомога має вирішальне значення для наших колективних інтересів у сфері національної безпеки й нашої спільної мети – вільної та квітучої Європи й світу", – сказала вона.

  • За останніми оцінками МВФ, Україні необхідно $32 млрд зовнішнього фінансування на 2024 рік. Водночас два найбільших донори України — Євросоюз і США — ще не затвердили фінансову допомогу Україні на наступний рік.
  • Євросоюз збирався ухвалити "Інструмент для України" з 50 млрд євро на чотири роки, але зіткнувся з перешкодою у вигляді Угорщини.
  • США через політичні суперечки увійшли в новий фінансовий рік без річного бюджету, а тільки з тимчасовою бюджетною декларацією, в якій не передбачили нову допомогу для України.
Андрій Водяний
сшафінансова допомогаДжанет Єллен
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