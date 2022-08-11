Доллар и евро в банках подорожали. Наличные курсы валют

В четверг, 11 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 11 коп. и составляет 39,09 грн. Курс продажи увеличился на 12 коп. и составляет 39,99 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 38 грн, максимальный – 39,6 грн. Для продажи минимальный курс – 39,1 грн, максимальный – 40,5 грн.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Средний курс покупки евро вырос на 41 коп. и составляет 39,77 грн. Средний курс продаж поднялся на 50 коп. и составляет 40,98 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 38 грн, максимальный – 40,36 грн. Для продажи минимальный курс – 40,4 грн, максимальный – 41,70 грн.

Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.