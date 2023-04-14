Доллар и евро в банках продолжают дорожать

В пятницу, 14 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 5 коп. и составляет 37,42 грн. Курс продаж увеличился на 4 коп. до 38,05 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,9 грн, максимальный – 37,65 грн. Для продажи минимальный курс – 37,7 грн, максимальный – 38,4 грн.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Средний курс покупки евро повысился на 27 коп. и составляет 40,73 грн. Средний курс продаж вырос на 25 коп. до 41,65 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,9 грн, максимальный – 41,26 грн. Для продажи минимальный курс – 41,2 грн, максимальный – 42,4 грн.

Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.



Читайте также

Анна Ішутіна

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.