Доллар и евро в банках продолжают дорожать
14.04.2023, 11:02
Фото: depositphotos.com
В пятницу, 14 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 5 коп. и составляет 37,42 грн. Курс продаж увеличился на 4 коп. до 38,05 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,9 грн, максимальный – 37,65 грн. Для продажи минимальный курс – 37,7 грн, максимальный – 38,4 грн.
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Средний курс покупки евро повысился на 27 коп. и составляет 40,73 грн. Средний курс продаж вырос на 25 коп. до 41,65 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,9 грн, максимальный – 41,26 грн. Для продажи минимальный курс – 41,2 грн, максимальный – 42,4 грн.
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