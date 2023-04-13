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Япония выделит $3,5 млрд на поддержку госбюджета Украины

Цей матеріал також доступний українською
13.04.2023, 16:30
Япония выделит $3,5 млрд на поддержку госбюджета Украины - Фото
Фото: Минфин/Facebook

Правительство Японии направит в Украину $3,5 млрд прямой бюджетной поддержки в течение 2023 года. Об этом заявил министр финансов Японии Сюнъити Судзуки во время встречи с украинским коллегой Сергеем Марченко в США, сообщается на правительственном портале.  

Деньги от японского правительства позволят профинансировать приоритетные бюджетные расходы на социальную и гуманитарную сферу. 

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С начала полномасштабной войны Япония предоставила Украине $581 млн льготного финансирования бюджетных программ. 

Также Япония активно участвует в проектах по восстановлению Украины через Японское агентство международного сотрудничества "Джайка" (JICA).  

Одним из недавних запущенных проектов с "Джайка" стало строительство первой в Украине площадки по управлению отходами разрушений в Ирпене. На деньги агентства закуплена партия строительной техники.

В целом договоренности между Японией и Украиной в сфере восстановления предусматривают закупку оборудования и услуг для гуманитарного разминирования, транспортного сектора, энергетики, водоснабжения и водоотвода, сферы здравоохранения, образования и сельского хозяйства.   

Всего с начала года Япония выделила на проекты по восстановлению Украины более $600 млн. 

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Роман Бриль
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госбюджет япония Минфин JICA финансовая поддержка Украины Сюнъити Судзуки
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