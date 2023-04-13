Япония выделит $3,5 млрд на поддержку госбюджета Украины
Правительство Японии направит в Украину $3,5 млрд прямой бюджетной поддержки в течение 2023 года. Об этом заявил министр финансов Японии Сюнъити Судзуки во время встречи с украинским коллегой Сергеем Марченко в США, сообщается на правительственном портале.
Деньги от японского правительства позволят профинансировать приоритетные бюджетные расходы на социальную и гуманитарную сферу.
С начала полномасштабной войны Япония предоставила Украине $581 млн льготного финансирования бюджетных программ.
Также Япония активно участвует в проектах по восстановлению Украины через Японское агентство международного сотрудничества "Джайка" (JICA).
Одним из недавних запущенных проектов с "Джайка" стало строительство первой в Украине площадки по управлению отходами разрушений в Ирпене. На деньги агентства закуплена партия строительной техники.
В целом договоренности между Японией и Украиной в сфере восстановления предусматривают закупку оборудования и услуг для гуманитарного разминирования, транспортного сектора, энергетики, водоснабжения и водоотвода, сферы здравоохранения, образования и сельского хозяйства.
Всего с начала года Япония выделила на проекты по восстановлению Украины более $600 млн.
- 13 января 2023 года Япония выделила Украине $95 млн на восстановление критически важной инфраструктуры.
- 1 февраля Япония предоставила $170 млн на экстренное восстановление Украины.
- 20 февраля Япония заявила, что выделит Украине дополнительно $5,5 млрд на восстановление.
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