Доллар начал дешеветь. Официальный курс валют
Согласно официальному курсу Национального банка Украины 7 марта курс гривни по отношению к доллару вырос на 13 коп. и составил 38,2664 грн/доллар. По отношению к евро национальная валюта набрала 5 коп. до 41,5918 грн/евро.
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