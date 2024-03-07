Доллар начал дешеветь. Официальный курс валют

Курс доллара снизился на 13 копеек, а курс евро – на 5

Фото: Елизавета Сергеенко/пресс-центр НБУ

Согласно официальному курсу Национального банка Украины 7 марта курс гривни по отношению к доллару вырос на 13 коп. и составил 38,2664 грн/доллар. По отношению к евро национальная валюта набрала 5 коп. до 41,5918 грн/евро.

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