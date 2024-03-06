Міжнародні резерви України знизилися на 3,8% у лютому — НБУ
Міжнародні резерви України знизилися на 3,8% за лютий до $37,1 млрд станом на 1 березня. Про це повідомляє пресслужба Національного банку.
Скорочення резервів відбулося через валютні інтервенції НБУ для збереження курсу гривні та виплату боргів міжнародним кредиторам.
Так, Національний банк продав на валютному ринку $1,54 млрд і викупив у резерви $31,9 млн. Чистий продаж валюти НБУ в лютому склав $1,5 млрд, зменшившись у 1,4 раза порівняно з січнем.
На обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $1,12 млрд, з яких:
- $796,7 млн – обслуговування та погашення валютних ОВДП,
- $275,1 млн – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком,
- $57,7 млн – сплата боргу перед іншими міжнародними кредиторами.
Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $379 млн.
На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $1,33 млрд. З цієї суми:
- $523,6 млн – від розміщення валютних ОВДП,
- $514,4 млн – грантові кошти від Японії, що надійшли через Світовий банк,
- $295 млн – грантові кошти від Норвегії, що надійшли через Світовий банк,
– $3,2 млн – кредитні кошти Світового банку під гарантію Іспанії.
У лютому завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилась на $199,5 млн.
Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,9 місяця майбутнього імпорту.
- За два перші місяці 2024 року Україна отримала $1,2 млрд зовнішньої допомоги. 75% – гранти.
- 29 лютого Мінфін оцінив щомісячну потребу України у зовнішньому фінансуванні.
- 5 березня Кабмін затвердив залучення кредитів від МБРР та Канади на $3 млрд.