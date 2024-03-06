Міжнародні резерви України знизилися на 3,8% у лютому — НБУ

Україна у лютому виплатила борги іноземним кредиторам на $1,12 млрд

Фото: depositphotos.com

Міжнародні резерви України знизилися на 3,8% за лютий до $37,1 млрд станом на 1 березня. Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Скорочення резервів відбулося через валютні інтервенції НБУ для збереження курсу гривні та виплату боргів міжнародним кредиторам.

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Так, Національний банк продав на валютному ринку $1,54 млрд і викупив у резерви $31,9 млн. Чистий продаж валюти НБУ в лютому склав $1,5 млрд, зменшившись у 1,4 раза порівняно з січнем.

На обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $1,12 млрд, з яких:

- $796,7 млн – обслуговування та погашення валютних ОВДП,

- $275,1 млн – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком,

- $57,7 млн – сплата боргу перед іншими міжнародними кредиторами.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $379 млн.

На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $1,33 млрд. З цієї суми:

- $523,6 млн – від розміщення валютних ОВДП,

- $514,4 млн – грантові кошти від Японії, що надійшли через Світовий банк,

- $295 млн – грантові кошти від Норвегії, що надійшли через Світовий банк,

– $3,2 млн – кредитні кошти Світового банку під гарантію Іспанії.

У лютому завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилась на $199,5 млн.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,9 місяця майбутнього імпорту.

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