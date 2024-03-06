Международные резервы Украины снизились на 3,8% в феврале — НБУ
Международные резервы Украины снизились на 3,8% за февраль до $37,1 млрд по стоянию на 1 марта. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
Сокращение резервов произошло из-за валютных интервенций НБУ для сохранения курса гривни и долговых выплат Украины международным кредиторам.
Так, Национальный банк продал на валютном рынке $1,54 млрд и выкупил в резервы $31,9 млн. Чистая продажа валюты НБУ в феврале составила $1,5 млрд, уменьшившись в 1,4 раза по сравнению с январем.
На обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено $1,12 млрд, из которых:
- $796,7 млн – обслуживание и погашение валютных ОВГЗ,
- $275,1 млн – обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком,
- $57,7 млн – уплата долга перед другими международными кредиторами.
Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $379 млн.
На валютные счета правительства в Национальном банке поступило $1,33 млрд. Из этой суммы:
- $523,6 млн – от размещения валютных ОВГЗ,
- $514,4 млн – грантовые средства от Японии, поступившие через Всемирный банк,
- $295 млн – грантовые средства от Норвегии, поступившие через Всемирный банк,
- $3,2 млн – кредитные средства Всемирного банка под гарантию Испании.
В феврале благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на $199,5 млн.
Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование в 4,9 месяца будущего импорта.
- За два первых месяца 2024 года Украина получила $1,2 млрд внешней помощи. 75% – гранты.
- 29 февраля Минфин оценил ежемесячную потребность Украины во внешнем финансировании.
- 5 марта Кабмин утвердил привлечение кредитов от МБРР и Канады на $3 млрд.