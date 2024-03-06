Международные резервы Украины снизились на 3,8% в феврале — НБУ

Украина в феврале выплатила долги иностранным кредиторам на $1,12 млрд

Фото: depositphotos.com

Международные резервы Украины снизились на 3,8% за февраль до $37,1 млрд по стоянию на 1 марта. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Сокращение резервов произошло из-за валютных интервенций НБУ для сохранения курса гривни и долговых выплат Украины международным кредиторам.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Так, Национальный банк продал на валютном рынке $1,54 млрд и выкупил в резервы $31,9 млн. Чистая продажа валюты НБУ в феврале составила $1,5 млрд, уменьшившись в 1,4 раза по сравнению с январем.

На обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено $1,12 млрд, из которых:

- $796,7 млн – обслуживание и погашение валютных ОВГЗ,

- $275,1 млн – обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком,

- $57,7 млн – уплата долга перед другими международными кредиторами.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $379 млн.

На валютные счета правительства в Национальном банке поступило $1,33 млрд. Из этой суммы:

- $523,6 млн – от размещения валютных ОВГЗ,

- $514,4 млн – грантовые средства от Японии, поступившие через Всемирный банк,

- $295 млн – грантовые средства от Норвегии, поступившие через Всемирный банк,

- $3,2 млн – кредитные средства Всемирного банка под гарантию Испании.

В феврале благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на $199,5 млн.

Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование в 4,9 месяца будущего импорта.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте