Доллар немного подешевел. Курсы валют в банках

Иллюстративное фото деньги: Елизавета Сергиенко/пресс-центр НБУ

Во вторник, 28 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 1 коп. и составил 37,1 грн. Курс продажи не изменился – 37,69 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,5 грн, максимальный – 37,38 грн. Для продажи минимальный курс – 37,4 грн, максимальный – 37,99 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 2 коп. и составляет 40,17 грн. Курс продажи упал на 1 коп. до 41,16 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 39 грн, максимальный – 40,82 грн. Для продажи минимальный курс – 40,8 грн, а максимальный – 42 грн.

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