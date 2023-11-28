Долар трохи подешевшав. Курси валют у банках

Фото: Єлизавета Сергієнко/пресцентр НБУ

У вівторок, 28 листопада, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, проти понеділка, впав на 1 коп. і становить 37,1 грн. Курс продажу не змінився – 37,69 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 36,5 грн, максимальний – 37,38 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,4 грн, максимальний – 37,99 грн.

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Середній курс купівлі євро зріс на 2 коп. і становить 40,17 грн. Курс продажу впав на 1 коп. до 41,16 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 39 грн, максимальний – 40,82 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,8 грн, а максимальний – 42 грн.

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