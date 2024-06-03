Доллар остановился. Курсы валют в банках

Курс доллара подорожал всего на полкопейки

Фото: depositphotos.com

В понедельник, 3 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на полкопейки и составляет 40,47 грн. Курс продажи не изменился – 41,09 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 40,05 грн, максимальный – 40,7 грн. Для продажи минимальный курс – 40,97 грн, максимальный – 41,2 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 8 коп. и составляет 43,85 грн. Курс продаж повысился на 4 коп. — до 44,71 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 43,2 грн, максимальный – 44,2 грн. Для продажи минимальный курс – 44,55 грн, а максимальный – 45 грн.

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