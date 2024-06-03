Долар зупинився. Курси валют у банках
У понеділок, 3 червня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з п’ятницею, виріс на пів копійки та складає 40,47 грн. Курс продажу не змінився – 41,09 грн.
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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 40,05 грн, максимальний – 40,7 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,97 грн, максимальний – 41,2 грн.
Середній курс купівлі євро виріс на 8 коп. і становить 43,85 грн. Курс продажу підвищився на 4 коп. — до 44,71 грн.
Мінімальний курс купівлі для євро становить 43,2 грн, максимальний – 44,2 грн. Для продажу мінімальний курс – 44,55 грн, а максимальний – 45 грн.
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