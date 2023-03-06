Доллар подешевел, а евро подорожал. Наличные курсы

В понедельник, 6 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, не изменился и составляет 38,44 грн. Курс продажи упал на 3 коп. – до 39,22 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 37,8 грн, максимальный – 38,8 грн. Для продажи минимальный курс также 38,8 грн, максимальный – 39,7 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 7 коп. и составил 40,34 грн. Средний курс продаж увеличился на 2 коп. – до 41,35 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 38,8 грн, максимальный – 41,06 грн. Для продажи минимальный курс – 40,8 грн, максимальный – 41,8 грн.

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Анна Ішутіна

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