Доллар подешевел, а евро подорожал. Наличные курсы валют

Во вторник, 19 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, не изменился и составляет 36,27 грн. Курс продаж упал на 9 коп. и достиг 37,08 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 31,85 грн, максимальный – 37 грн. Для продажи минимальный курс – 34,35 грн, максимальный – 37,9 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 9 коп. и составляет 36,32 грн. Средний курс продаж вырос на 10 коп. и достиг 37,46 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 32,5 грн, максимальный – 37,25 грн. Для продажи минимальный курс – 34,35 грн, максимальный – 38,6 грн.

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Анна Ишутина

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