Доллар подешевел, а евро подорожал: Какие наличные курсы установили банки в пятницу

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Каков наличный курс доллара

В пятницу, 8 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 3 коп. и составляет 41,15 грн. Курс продаж опустился на 4 коп. до 41,64 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 40,6 грн, максимальный – 41,35 грн. Для продажи минимальный курс – 41,52 грн, максимальный – 41,8 грн.

Наличный курс евро в банках

Средний курс покупки евро вырос на 10 коп. и составляет 44,31 грн. Курс продаж увеличился на 6 коп. до 45,07 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 43,45 грн, максимальный – 44,75 грн. Для продажи минимальный курс – 44,88 грн, а максимальный – 45,45 грн.

Какой курс польского злотого

Средний курс покупки польского злотого вырос на 10 коп. и составляет 10,02 грн. Курс продажи поднялся на 7 коп. до 10,53 грн.

Минимальный курс покупки злотого составляет – 9,5 грн, максимальный – 10,26 грн. Для продажи минимальный курс – 10,39 грн, а максимальный – 11 грн.

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