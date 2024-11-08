Долар подешевшав, а євро подорожчав: Які готівкові курси встановили банки у п’ятницю

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Який готівковий курс долара

У п’ятницю, 8 листопада, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з четвергом, впав на 3 коп. і складає 41,15 грн. Курс продажу опустився на 4 коп. до 41,64 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 40,6 грн, максимальний – 41,35 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,52 грн, максимальний – 41,8 грн.

Готівковий курс євро в банках

Середній курс купівлі євро зріс на 10 коп. і становить 44,31 грн. Курс продажу збільшився на 6 коп. до 45,07 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 43,45 грн, максимальний – 44,75 грн. Для продажу мінімальний курс – 44,88 грн, а максимальний – 45,45 грн.

Який курс польського злотого

Середній курс купівлі польського злотого зріс на 10 коп. і становить 10,02 грн. Курс продажу піднявся на 7 коп. до 10,53 грн.

Мінімальний курс купівлі злотого становить 9,5 грн, максимальний – 10,26 грн. Для продажу мінімальний курс – 10,39 грн, а максимальний – 11 грн.

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