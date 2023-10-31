Доллар подешевел, а евро подорожал. Официальный курс валют
31.10.2023, 09:00
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 31 октября курс гривни по отношению к доллару вырос на 6 копеек до 36,3659/долл. По отношению к евро национальная валюта опустилась в цене на 19 копеек – 38,5624/евро.
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