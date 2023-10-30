"Цифри серйозні". У Сенс Банку заявили, що без Фрідмана справи у банку пішли вгору

Через два місяці після націоналізації Сенс Банк, який раніше належав російським підсанкційним олігархам Михайлу Фрідману та Петру Авену, зберіг динаміку розвитку та поліпшив показники роботи. Про це голова наглядової ради Шевкі Аджунер розповів в інтерв'ю NV.

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"Ми можемо бачити серйозні цифри зростання – 48% збільшення у корпоративному сегменті в регіонах, на 33% збільшення у сегменті малого, середнього бізнесу. Загалом ми бачимо, що депозитна база збільшилася на 16 млрд грн після націоналізації", – сказав Аджунер.

За його словами, збільшення у всіх сегментах безпосередньо пов'язане з націоналізацією.

"Люди усвідомили, що цей банк зараз український. І вони хочуть працювати з українським банком, який надаватиме їм найкращий сервіс, на який він здатний. І є також додатковий комфорт чи додатковий спокій для клієнтів, які розміщують депозити у банку, тому що це зараз державний банк", – заявив голова наглядової ради Сенс Банку.

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Також націоналізація сприяла припливу до банку державних компаній. Нині їхня частка становить близько 20%.



"Раніше державні компанії та підприємства не хотіли або не могли працювати з попереднім акціонером банку. Але зараз вони всі знаходяться в одній державній системі", – пояснив Аджунер.

Він не бачить ризиків у можливих судових процесах із колишніми власниками Сенс Банку, оскільки Україна націоналізувала фінустанову цілком законною.

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"Важливо почати з того факту, що зараз такого не відбувається. І якщо судовий спір розпочнеться, то він стосуватиметься не банку, а держави, тому що націоналізацію провела саме держава відповідно до чинного законодавства та своїх повноважень. Отже, попередні власники не мають і не можуть мати жодних претензій до банку. І тому це не матиме жодного впливу на банк чи процес приватизації", – резюмував Шевкі Аджунер.