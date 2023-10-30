UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Цифры серьезные". В Сенс Банке заявили, что без Фридмана дела в банке пошли вверх

Цей матеріал також доступний українською
30.10.2023, 13:08
Шевки Аджунер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Спустя два месяца после национализации Сенс Банк, ранее принадлежавший российским подсанкционным олигархам Михаилу Фридману и Петру Авену, сохранил динамику развития и улучшил показатели работы. Об этом глава наблюдательного совета Шевки Аджунер рассказал в интервью NV.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"Мы можем видеть серьезные цифры роста — 48% увеличение в корпоративном сегменте в регионах, на 33% увеличение в сегменте малого, среднего бизнеса. В целом мы видим, что депозитная база увеличилась на 16 млрд грн после национализации", – сказал Аджунер.

По его словам, увеличение во всех сегментах напрямую связано с национализацией.

"Люди осознали, что этот банк сейчас украинский. И они хотят работать с украинским банком, который будет предоставлять им наилучший сервис, на который он способен. И есть также дополнительный комфорт или дополнительное спокойствие для клиентов, которые размещают депозиты в банке, потому что это сейчас государственный банк", – заявил глава набсовета Сенс Банка.

Читайте также: Рожкова: Альтернативы приватизации госбанков нет, больше всех к ней готов Сенс Банк

Также национализация способствовала притоку в банк государственных компаний. Сейчас их доля составляет около 20%.

"Раньше государственные компании и предприятия не хотели или не могли работать с предыдущим акционером банка. Но сейчас они все находятся в одной государственной системе", – пояснил Аджунер.

Он не видит рисков в возможных судебных процессах с бывшими собственниками Сенс Банка, так как Украина национализировала финучреждения вполне законно.

Читайте также: Глава Сенс Банка: В Привате некоторые люди ожидали возвращения Коломойского. Здесь не так

"Важно начать с того факта, что сейчас такого не происходит. И если судебный спор будет начат, то он будет касаться не банка, а государства, потому что национализацию провело именно государство в соответствии с действующим законодательством и своими полномочиями. Следовательно, предыдущие владельцы не имеют и не могут иметь никаких претензий к банку. И поэтому это не будет иметь никакого влияния на банк или на процесс приватизации", – резюмировал Шевки Аджунер.

Вера Касиян
банкинационализациямихаил фридманшевки аджунерсенс банк
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 