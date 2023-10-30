"Цифры серьезные". В Сенс Банке заявили, что без Фридмана дела в банке пошли вверх

Спустя два месяца после национализации Сенс Банк, ранее принадлежавший российским подсанкционным олигархам Михаилу Фридману и Петру Авену, сохранил динамику развития и улучшил показатели работы. Об этом глава наблюдательного совета Шевки Аджунер рассказал в интервью NV.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"Мы можем видеть серьезные цифры роста — 48% увеличение в корпоративном сегменте в регионах, на 33% увеличение в сегменте малого, среднего бизнеса. В целом мы видим, что депозитная база увеличилась на 16 млрд грн после национализации", – сказал Аджунер.

По его словам, увеличение во всех сегментах напрямую связано с национализацией.

"Люди осознали, что этот банк сейчас украинский. И они хотят работать с украинским банком, который будет предоставлять им наилучший сервис, на который он способен. И есть также дополнительный комфорт или дополнительное спокойствие для клиентов, которые размещают депозиты в банке, потому что это сейчас государственный банк", – заявил глава набсовета Сенс Банка.

Читайте также: Рожкова: Альтернативы приватизации госбанков нет, больше всех к ней готов Сенс Банк

Также национализация способствовала притоку в банк государственных компаний. Сейчас их доля составляет около 20%.



"Раньше государственные компании и предприятия не хотели или не могли работать с предыдущим акционером банка. Но сейчас они все находятся в одной государственной системе", – пояснил Аджунер.

Он не видит рисков в возможных судебных процессах с бывшими собственниками Сенс Банка, так как Украина национализировала финучреждения вполне законно.

Читайте также: Глава Сенс Банка: В Привате некоторые люди ожидали возвращения Коломойского. Здесь не так



"Важно начать с того факта, что сейчас такого не происходит. И если судебный спор будет начат, то он будет касаться не банка, а государства, потому что национализацию провело именно государство в соответствии с действующим законодательством и своими полномочиями. Следовательно, предыдущие владельцы не имеют и не могут иметь никаких претензий к банку. И поэтому это не будет иметь никакого влияния на банк или на процесс приватизации", – резюмировал Шевки Аджунер.