У Міноборони нарахували 123 млн грн неправомірних виплат за участь у бойових діях

Понад 123 млн грн додаткової винагороди виплатили людям, які не брали участь у бойових діях і не виконували бойових завдань. Про це повідомляє пресслужба Міністра оборони.

Служба внутрішнього аудиту Міноборони з'ясувала, що чинні правила дозволяють командирам військових частин надто вільно тлумачити терміни "бойові дії" та "бойове (спеціальне) завдання" й виплачувати додаткову винагороду на свій розсуд, стверджують у Міністерстві.

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В одному з випадків військовослужбовцям понтонно-мостової роти, які виконували завдання на Київщині, виплатили щомісячну додаткову винагороду у розмірі 100 000 грн.

"Це несправедливо, коли доплату за бойові отримують ті, хто не під прямим вогнем або не підтримує тих, хто під прямим вогнем. Маніпуляції виявляємо, прогалини для зловживань закриваємо", – зазначив заступник міністра оборони Юрій Джигир.

Міноборони заявляє, що консультується з Генеральним штабом ЗСУ, щоб виплати додаткової винагороди отримували лише ті, хто виконує бойові завдання й бере участь у бойових діях.

3 жовтня 2023 року Міноборони збільшило доплати саперам, артилеристам і ППО.

17 жовтня міністерство соціальної політики після перевірки внутрішньо переміщених осіб припинило виплати понад 140 000 українців.

9 жовтня ДБР повідомило, що офіцер у глибокому тилу оформив підлеглим виплату "бойових" за ремонт будинку.

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