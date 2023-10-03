Міноборони збільшило доплати саперам, артилеристам і ППО

Міністерство оборони розширило перелік військовослужбовців, які отримують додаткові виплати. Про це повідомила пресслужба відомства. У списку, зокрема, сапери, артилеристи і ППО.

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Більші доплати військовослужбовці почнуть отримувати з 29 вересня.

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Найближчим часом додаткові виплати, які нараховуються з 29 вересня, надійдуть на рахунки таких категорій:

→ 100 000 грн (замість 30 000 грн) – військовослужбовці ракетних військ, артилерії та протиповітряної оборони, які здійснюють вогневе ураження противника, без умови перебування в районі ведення бойових дій;

→ 100 000 грн (замість 30 000 грн) – військовослужбовці, які здійснюють розмінування у районах ведення бойових дій;

→ 50 000 грн (замість 30 000 грн) – військовослужбовці зі складу командування та штабів (у тому числі поза районами ведення бойових дій), які здійснюють управління частинами та підрозділами, що ведуть бойові дії;

→ 30 000 грн – військовослужбовцям за виконання бойових завдань з розмінування поза районами ведення бойових дій.

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Поранені військовослужбовці, які перебувають у розпорядженні понад два місяці та за станом здоров’я не мають змоги виконувати обов’язки військової служби за відповідними посадами, отримуватимуть додатково 20 100 грн. Виплата нараховується з 1 червня.

Так само з 1 червня нараховуються доплати:

→ від 15 000 до 30 000 грн - інструкторам учбових центрів;

→ 6000 грн – строковикам;

→ 2350 грн – курсантам.

Виплати бійцям, які воюють на передньому краї, збережені на тому ж рівні – 100 000 грн. Це ж стосується військовослужбовців, які отримали поранення (контузію, травму, каліцтво), пов’язане із захистом Батьківщини, та перебувають на стаціонарному лікуванні, а також сімей полонених та зниклих безвісті.

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