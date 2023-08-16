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Виплати військовим у липні зросли до 77 млрд грн: Мінфін оприлюднив свіжі дані

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16.08.2023, 13:49
Виплати військовим у липні зросли до 77 млрд грн: Мінфін оприлюднив свіжі дані - Фото
Фото: EPA

Державні видатки на грошове утримання військовослужбовців у липні збільшились до 76,9 млрд грн – найвищого рівня з лютого 2023 року. Про це повідомило Міністерство фінансів із посиланням на дані місячної звітності Державної казначейської служби.

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Для порівняння, у червні виплати військовим із бюджету становили 75,5 млрд грн, у травні – 76,6 млрд грн.

Видатки бюджету на закупівлю зброї та продукції оборонного призначення для Збройних Сил України в липні також зросли – до 46,6 млрд грн. Це більше, ніж у червні (39,4 млрд грн) чи травні (43,4 млрд грн).

Йдеться про придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування.

Загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету у липні становила 231,8 млрд грн.

Таким чином, на армію за цей місяць пішло понад 53% видатків державного бюджету.

Андрій Водяний
війнаМінфінбюджет-2023
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