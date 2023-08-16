Выплаты военным в июле выросли до 77 млрд грн: Минфин обнародовал свежие данные

Государственные расходы на денежное содержание военнослужащих в июле увеличились до 76,9 млрд грн – самого высокого уровня с февраля 2023 года. Об этом сообщило Министерство финансов со ссылкой на данные месячной отчетности Государственной казначейской службы.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Для сравнения, в июне выплаты военным из бюджета составили 75,5 млрд грн, в мае – 76,6 млрд грн.



Расходы бюджета на закупку оружия и продукции оборонного назначения для Вооруженных Сил Украины в июле также выросли – до 46,6 млрд грн. Это больше, чем в июне (39,4 млрд грн) или мае (43,4 млрд грн).

Речь идет о приобретении военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания.

Общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета в июле составила 231,8 млрд грн.

Таким образом, на армию за этот месяц израсходовали более 53% расходов государственного бюджета.