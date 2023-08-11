UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кабмин опубликовал постановление о выплатах военным: что изменилось

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2023, 12:46
Кабмин опубликовал постановление о выплатах военным: что изменилось - Фото
Фото: 93 ОМБр Холодный Яр

Кабинет министров опубликовал на своем сайте постановление №836 об изменениях в порядке выплаты дополнительного вознаграждения военнослужащим во время действия военного положения.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
Общие правила выплаты остались прежними.

Они начинаются с 30 000 грн для военных, которые осуществляют боевые или специальные задания, и повышаются до 100 000 грн для тех, кто непосредственно участвует в боевых действиях или осуществлении мер, необходимых для обеспечения обороны Украины.

Также в приказы о выплате дополнительного вознаграждения в размере 100 000 грн зачисляются:

→ раненые на лечении;
→ захваченные в плен;
→ погибшие (выплата производится за весь месяц, в котором человек погиб).

Для военных, осуществляющих оперативное управление воинскими частями и подразделениями на расстоянии, доплаты могут составить 50 000 грн.

В постановлении появились новые виды дополнительного вознаграждения, предусмотренные недавно принятым законом:

→ военным, занимающим должности руководящего и инструкторско-преподавательского состава в учебных воинских частях (учебных центрах, учебных подразделениях) – от 15 000 до 30 000 грн;
→ военным, которые в связи с ранением (контузией, травмой или увечьем) признаны ограниченно пригодными или непригодными к военной службе и зачислены в распоряжение, – в размере 20 100 грн;
→ военнослужащим срочной военной службы – 6000 грн;
→ курсантам высших военных учебных заведений и приравненным лицам – 2350 грн.

Изменения применяются с 1 июня 2023 года.

Андрей Водяный
кабминвойнадоплаты военным
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 