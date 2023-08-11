Кабмин опубликовал постановление о выплатах военным: что изменилось
Кабинет министров опубликовал на своем сайте постановление №836 об изменениях в порядке выплаты дополнительного вознаграждения военнослужащим во время действия военного положения.
Они начинаются с 30 000 грн для военных, которые осуществляют боевые или специальные задания, и повышаются до 100 000 грн для тех, кто непосредственно участвует в боевых действиях или осуществлении мер, необходимых для обеспечения обороны Украины.
Также в приказы о выплате дополнительного вознаграждения в размере 100 000 грн зачисляются:
→ раненые на лечении;
→ захваченные в плен;
→ погибшие (выплата производится за весь месяц, в котором человек погиб).
Для военных, осуществляющих оперативное управление воинскими частями и подразделениями на расстоянии, доплаты могут составить 50 000 грн.
В постановлении появились новые виды дополнительного вознаграждения, предусмотренные недавно принятым законом:
→ военным, занимающим должности руководящего и инструкторско-преподавательского состава в учебных воинских частях (учебных центрах, учебных подразделениях) – от 15 000 до 30 000 грн;
→ военным, которые в связи с ранением (контузией, травмой или увечьем) признаны ограниченно пригодными или непригодными к военной службе и зачислены в распоряжение, – в размере 20 100 грн;
→ военнослужащим срочной военной службы – 6000 грн;
→ курсантам высших военных учебных заведений и приравненным лицам – 2350 грн.
Изменения применяются с 1 июня 2023 года.
- С 1 февраля 2023 года у военных и работников МВД, не находящихся в зоне боевых действий, забрали 30 000 грн надбавки, которая действовала с начала полномасштабного вторжения.
- 10 апреля 2023 года Рада проголосовала за возвращение надбавки для военных в тылу в размере 30 000 грн, но этот законопроект так и не вступил в силу.
- Его подвергли критике Минфин, Национальный банк, МВФ и даже военное руководство государства, поэтому Верховной Раде пришлось принимать другой закон.
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