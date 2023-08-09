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Кабмин утвердил размер доплат военным, силовикам и спасателям

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2023, 19:33
Кабмин утвердил размер доплат военным, силовикам и спасателям - Фото
Фото: Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ

Кабинет министров 9 августа принял постановление, нормирующее вопросы ежемесячных доплат для военнослужащих, правоохранителей и спасателей. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Все, кто причастен к защите Украины, будут получать доплаты во время войны", – отметил глава правительства.

На время действия военного положения размер доплат будет составлять 30 000 грн ежемесячно.

Для лиц, осуществляющих оперативное управление воинскими частями и подразделениями на расстоянии, доплаты могут составить 50 000 грн.

Для тех, кто непосредственно участвует в боевых действиях, – 100 000 грн.

Также устанавливаются ежемесячные доплаты для срочников и курсантов в размере 6000 и 2350 грн соответственно.

30 июня президент Владимир Зеленский подписал новый закон о доплатах военным во время военного положения, отменяющий предыдущее решение парламента о возврате выплат 30 000 грн.

Кабмин должен был утвердить размеры доплат военнослужащим своим постановлением на выполнение нового закона.

Вера Касиян
кабминдоплаты военным
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