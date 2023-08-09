Кабмин утвердил размер доплат военным, силовикам и спасателям
Кабинет министров 9 августа принял постановление, нормирующее вопросы ежемесячных доплат для военнослужащих, правоохранителей и спасателей. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Все, кто причастен к защите Украины, будут получать доплаты во время войны", – отметил глава правительства.
На время действия военного положения размер доплат будет составлять 30 000 грн ежемесячно.
Для лиц, осуществляющих оперативное управление воинскими частями и подразделениями на расстоянии, доплаты могут составить 50 000 грн.
Для тех, кто непосредственно участвует в боевых действиях, – 100 000 грн.
Также устанавливаются ежемесячные доплаты для срочников и курсантов в размере 6000 и 2350 грн соответственно.
30 июня президент Владимир Зеленский подписал новый закон о доплатах военным во время военного положения, отменяющий предыдущее решение парламента о возврате выплат 30 000 грн.
Кабмин должен был утвердить размеры доплат военнослужащим своим постановлением на выполнение нового закона.
- 30 000 грн надбавки, действовавшей с начала полномасштабного вторжения, забрали у военных и сотрудников МВД, не находящихся в зоне боевых действий, с 1 февраля 2023 года.
- 10 апреля 2023 года Рада проголосовала за возвращение надбавки для военных в тылу в размере 30 000 грн, но этот законопроект так и не вступил в силу.
- Его раскритиковали Минфин, Национальный банк, МВФ и даже военное руководство государства.
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