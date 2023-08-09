Кабмін затвердив розмір доплат військовим, силовикам і рятувальникам

Кабінет міністрів 9 серпня ухвалив постанову, яка унормовує питання щомісячних доплат для військовослужбовців, правоохоронців та рятувальників. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"Усі, хто залучений до захисту України, отримуватимуть доплати під час війни", – зазначив голова уряду.

На час дії воєнного стану розмір доплат становитиме 30 000 грн щомісяця.

Для осіб, які здійснюють оперативне управління військовими частинами та підрозділами на відстані, доплати можуть становити 50 000 грн.

Для тих, хто бере безпосередню участь у бойових діях, – 100 000 грн.

Також встановлюються щомісячні доплати для строковиків і курсантів у розмірі 6000 грн і 2350 грн відповідно.

30 червня президент Володимир Зеленський підписав новий закон про доплати військовим під час воєнного стану, який скасовує попереднє рішення парламенту про повернення виплат 30 000 грн.

Кабмін мав затвердити розміри доплат військовослужбовцям своєю постановою на виконання нового закону.