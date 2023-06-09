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У законопроєкті про доплати військовим – зміни: збільшують винагороду пораненим

Этот материал также доступен на русском
09.06.2023, 10:35
У законопроєкті про доплати військовим – зміни: збільшують винагороду пораненим - Фото
Фото: ГУР

У законопроєкт №9342 про доплати військовим під час воєнного стану перед другим читанням внесли зміни, які передбачають підвищення зарплат пораненим. Про це повідомив перший заступник голови податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк.

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Редакція законопроєкту, ухвалена у першому читанні, передбачає щомісячну винагороду в розмірі 6000 грн для поранених військових протягом всього часу перебування в розпорядженні.

До другого читання цю суму пропонують збільшити удвічі.

"Єдине, що справді змінилося до другого читання, – додаткові доплати для поранених військовослужбовців. Сума зросла з 6000 до 12 000 грн на місяць", – розказав Железняк.

Законопроєкт також пропонує встановити мінімальну межу додаткової винагороди для інструкторів на рівні 20 000 грн в порядку, встановленому Кабінетом міністрів.

Решта положень не змінилися:

→ щомісячна додаткова винагорода військовослужбовцям від 30 000 до 100 000 грн пропорційно часу виконання бойових (спеціальних) завдань в порядку, розмірах та на умовах, встановлених Кабінетом міністрів (тобто без участі парламенту);
→ додаткова винагорода в розмірі 6000 грн для строковиків пропорційно часу проходження військової служби;
→ щомісячна винагорода 2350 грн курсантам військових вишів.

Законопроєкт ще має затвердити профільний комітет і розглянути парламент.

Андрій Водяний
Верховна Радазаконопроєктдоплати військовим
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