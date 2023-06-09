У законопроєкті про доплати військовим – зміни: збільшують винагороду пораненим

У законопроєкт №9342 про доплати військовим під час воєнного стану перед другим читанням внесли зміни, які передбачають підвищення зарплат пораненим. Про це повідомив перший заступник голови податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

Редакція законопроєкту, ухвалена у першому читанні, передбачає щомісячну винагороду в розмірі 6000 грн для поранених військових протягом всього часу перебування в розпорядженні.

До другого читання цю суму пропонують збільшити удвічі.

"Єдине, що справді змінилося до другого читання, – додаткові доплати для поранених військовослужбовців. Сума зросла з 6000 до 12 000 грн на місяць", – розказав Железняк.

Законопроєкт також пропонує встановити мінімальну межу додаткової винагороди для інструкторів на рівні 20 000 грн в порядку, встановленому Кабінетом міністрів.

Решта положень не змінилися:

→ щомісячна додаткова винагорода військовослужбовцям від 30 000 до 100 000 грн пропорційно часу виконання бойових (спеціальних) завдань в порядку, розмірах та на умовах, встановлених Кабінетом міністрів (тобто без участі парламенту);

→ додаткова винагорода в розмірі 6000 грн для строковиків пропорційно часу проходження військової служби;

→ щомісячна винагорода 2350 грн курсантам військових вишів.

Законопроєкт ще має затвердити профільний комітет і розглянути парламент.