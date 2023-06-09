В законопроекте о доплатах военным изменения: увеличивают вознаграждение раненым

В законопроект №9342 о доплатах военным во время военного положения перед вторым чтением внесли изменения, предусматривающие повышение зарплат раненым. Об этом сообщил первый заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.

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Редакция законопроекта, принятая в первом чтении, предусматривает ежемесячное вознаграждение в размере 6000 грн для раненых военных в течение всего времени нахождения в распоряжении.

Ко второму чтению эту сумму предлагают увеличить вдвое.

"Единственное, что действительно изменилось ко второму чтению: дополнительные доплаты для раненых военнослужащих. Сумма выросла с 6000 до 12000 грн/месяц", – рассказал Железняк.

Законопроект также предлагает установить минимальный предел дополнительного вознаграждения для инструкторов на уровне 20 000 грн в порядке, установленном Кабинетом министров.

Остальные положения не изменились:

→ ежемесячное дополнительное вознаграждение военнослужащим от 30 000 до 100 000 грн пропорционально времени выполнения боевых (специальных) задач в порядке, размерах и условиях, установленных Кабинетом министров (т.е. без участия парламента);

→ дополнительное вознаграждение в размере 6000 грн для срочников пропорционально времени прохождения военной службы;

→ ежемесячное вознаграждение 2350 грн курсантам военных вузов.

Законопроект еще должен утвердить профильный комитет и рассмотреть парламент.