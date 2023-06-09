В законопроекте о доплатах военным изменения: увеличивают вознаграждение раненым
В законопроект №9342 о доплатах военным во время военного положения перед вторым чтением внесли изменения, предусматривающие повышение зарплат раненым. Об этом сообщил первый заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.
Редакция законопроекта, принятая в первом чтении, предусматривает ежемесячное вознаграждение в размере 6000 грн для раненых военных в течение всего времени нахождения в распоряжении.
Ко второму чтению эту сумму предлагают увеличить вдвое.
"Единственное, что действительно изменилось ко второму чтению: дополнительные доплаты для раненых военнослужащих. Сумма выросла с 6000 до 12000 грн/месяц", – рассказал Железняк.
Законопроект также предлагает установить минимальный предел дополнительного вознаграждения для инструкторов на уровне 20 000 грн в порядке, установленном Кабинетом министров.
Остальные положения не изменились:
→ ежемесячное дополнительное вознаграждение военнослужащим от 30 000 до 100 000 грн пропорционально времени выполнения боевых (специальных) задач в порядке, размерах и условиях, установленных Кабинетом министров (т.е. без участия парламента);
→ дополнительное вознаграждение в размере 6000 грн для срочников пропорционально времени прохождения военной службы;
→ ежемесячное вознаграждение 2350 грн курсантам военных вузов.
Законопроект еще должен утвердить профильный комитет и рассмотреть парламент.
- 10 апреля 2023 года Рада проголосовала за возвращение надбавки для военных в тылу в размере 30 000 грн, но этот законопроект так и не вступил в силу.
- Его раскритиковали Минфин, Национальный банк, МВФ и даже военное руководство государства.
- Законопроект №9342 должен урегулировать эту ситуацию, но по сути он не возвращает 30 000 грн военным в тылу.
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