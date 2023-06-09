UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В законопроекте о доплатах военным изменения: увеличивают вознаграждение раненым

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2023, 10:35
В законопроекте о доплатах военным изменения: увеличивают вознаграждение раненым - Фото
Фото: ГУР

В законопроект №9342 о доплатах военным во время военного положения перед вторым чтением внесли изменения, предусматривающие повышение зарплат раненым. Об этом сообщил первый заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Редакция законопроекта, принятая в первом чтении, предусматривает ежемесячное вознаграждение в размере 6000 грн для раненых военных в течение всего времени нахождения в распоряжении.

Ко второму чтению эту сумму предлагают увеличить вдвое.

"Единственное, что действительно изменилось ко второму чтению: дополнительные доплаты для раненых военнослужащих. Сумма выросла с 6000 до 12000 грн/месяц", – рассказал Железняк.

Законопроект также предлагает установить минимальный предел дополнительного вознаграждения для инструкторов на уровне 20 000 грн в порядке, установленном Кабинетом министров.

Остальные положения не изменились:

→ ежемесячное дополнительное вознаграждение военнослужащим от 30 000 до 100 000 грн пропорционально времени выполнения боевых (специальных) задач в порядке, размерах и условиях, установленных Кабинетом министров (т.е. без участия парламента);
→ дополнительное вознаграждение в размере 6000 грн для срочников пропорционально времени прохождения военной службы;
→ ежемесячное вознаграждение 2350 грн курсантам военных вузов.

Законопроект еще должен утвердить профильный комитет и рассмотреть парламент.

Андрей Водяный
верховная радазаконопроектдоплаты военным
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 