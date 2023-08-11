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Кабмін опублікував постанову про виплати військовим: що змінилося

Этот материал также доступен на русском
11.08.2023, 12:46
Кабмін опублікував постанову про виплати військовим: що змінилося - Фото
Фото: 93 ОМБр Холодний Яр

Кабінет міністрів опублікував на своєму сайті постанову №836 про зміни до порядку виплати додаткової винагороди військовослужбовцям під час дії воєнного стану.

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Загальні правила виплати залишилися незмінними.

Вони починаються з 30 000 грн для військових, які здійснюють бойові чи спеціальні завдання, і підвищуються до 100 000 грн для тих, хто бере безпосередню участь у бойових діях або здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України.

Також до наказів про виплату додаткової винагороди у розмірі 100 000 грн зараховуються:

→ поранені на лікуванні;
→ захоплені в полон;
→ загиблі (виплата здійснюється за весь місяць, у якому людина загинула).

Для військових, які здійснюють оперативне управління військовими частинами та підрозділами на відстані, доплати можуть становити 50 000 грн.

У постанові з'явилися нові види додаткової винагороди, передбачені недавно ухваленим законом:

→ військовим, які обіймають посади керівного та інструкторсько-викладацького складу у навчальних військових частинах (навчальних центрах, навчальних підрозділах), – від 15 000 до 30 000 грн;
→ військовим, які у зв'язку з пораненням (контузією, травмою або каліцтвом) визнані обмежено придатними або непридатними до військової служби та зараховані у розпорядження, – у розмірі 20 100 грн;
→ військовослужбовцям строкової військової служби – 6000 грн;
→ курсантам вищих військових навчальних закладів та прирівняним особам – 2350 грн.

Зміни застосовуються з 1 червня 2023 року.

Андрій Водяний
війнакабміндоплати військовим
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