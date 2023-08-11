Кабмін опублікував постанову про виплати військовим: що змінилося
Кабінет міністрів опублікував на своєму сайті постанову №836 про зміни до порядку виплати додаткової винагороди військовослужбовцям під час дії воєнного стану.
Загальні правила виплати залишилися незмінними.
Вони починаються з 30 000 грн для військових, які здійснюють бойові чи спеціальні завдання, і підвищуються до 100 000 грн для тих, хто бере безпосередню участь у бойових діях або здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України.
Також до наказів про виплату додаткової винагороди у розмірі 100 000 грн зараховуються:
→ поранені на лікуванні;
→ захоплені в полон;
→ загиблі (виплата здійснюється за весь місяць, у якому людина загинула).
Для військових, які здійснюють оперативне управління військовими частинами та підрозділами на відстані, доплати можуть становити 50 000 грн.
У постанові з'явилися нові види додаткової винагороди, передбачені недавно ухваленим законом:
→ військовим, які обіймають посади керівного та інструкторсько-викладацького складу у навчальних військових частинах (навчальних центрах, навчальних підрозділах), – від 15 000 до 30 000 грн;
→ військовим, які у зв'язку з пораненням (контузією, травмою або каліцтвом) визнані обмежено придатними або непридатними до військової служби та зараховані у розпорядження, – у розмірі 20 100 грн;
→ військовослужбовцям строкової військової служби – 6000 грн;
→ курсантам вищих військових навчальних закладів та прирівняним особам – 2350 грн.
Зміни застосовуються з 1 червня 2023 року.
- 30 000 грн надбавки, яка діяла з початку повномасштабного вторгнення, забрали у військових та працівників МВС, що не перебувають у зоні бойових дій, з 1 лютого 2023 року.
- 10 квітня 2023 року Рада проголосувала за повернення надбавки для військових у тилу в розмірі 30 000 грн, але цей законопроєкт так і не набрав чинності.
- Його розкритикували Мінфін, Національний банк, МВФ і навіть військове керівництво держави, тому Верховній Раді довелося ухвалювати інший закон.
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