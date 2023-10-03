Минобороны увеличило доплаты саперам, артиллеристам и ПВО
Министерство обороны расширило список военнослужащих, получающих дополнительные выплаты. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В списке, в частности, саперы, артиллеристы и ПВО.
Более крупные доплаты военнослужащие начнут получать с 29 сентября.
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В ближайшее время дополнительные выплаты, начисляемые с 29 сентября, поступят на счета следующих категорий:
→ 100 000 грн (вместо 30 000 грн) – военнослужащие ракетных войск, артиллерии и противовоздушной обороны, которые производят огневое поражение противника, без условия пребывания в районе ведения боевых действий;
→ 100 000 грн (вместо 30 000 грн) – военнослужащие, осуществляющие разминирование в районах ведения боевых действий;
→ 50 000 грн (вместо 30 000 грн) – военнослужащие из состава командования и штабов (в том числе вне районов ведения боевых действий), осуществляющих управление частями и подразделениями, ведущими боевые действия;
→ 30 000 грн – военнослужащим за выполнение боевых задач по разминированию вне районов ведения боевых действий.
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Раненые военнослужащие, которые находятся в распоряжении более двух месяцев и по состоянию здоровья не имеют возможности выполнять обязанности военной службы на соответствующих должностях, будут получать дополнительно 20 100 грн. Выплата начисляется с 1 июня.
Также с 1 июня начисляются доплаты:
→ от 15 000 до 30 000 грн – инструкторам учебных центров;
→ 6000 грн – срочникам;
→ 2350 грн – курсантам.
Выплаты бойцам, воюющим на переднем крае, сохранены на том же уровне – 100 000 грн. Это же касается военнослужащих, получивших ранение (контузию, травму, увечье), связанное с защитой Родины, и находящихся на стационарном лечении, а также семей пленных и пропавших без вести.
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- С 1 февраля 2023 года у военных и работников МВД, не находящихся в зоне боевых действий, забрали 30 000 грн надбавки, действовавшей с начала полномасштабного вторжения.
- 10 апреля 2023 года Рада проголосовала за возвращение надбавки для военных в тылу в размере 30 000 грн, но этот законопроект так и не вступил в силу.
- Его подвергли критике Минфин, Национальный банк , МВФ и даже военное руководство государства , поэтому Верховной Раде пришлось принимать другой закон.
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