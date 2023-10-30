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В Минобороны насчитали 123 млн грн неправомерных выплат за участие в боевых действиях

Цей матеріал також доступний українською
30.10.2023, 16:38
В Минобороны насчитали 123 млн грн неправомерных выплат за участие в боевых действиях - Фото
Фото: пресс-служба Минобороны

Более 123 млн грн дополнительного вознаграждения выплатили людям, которые не участвовали в боевых действиях и не выполняли боевые задачи. Об этом сообщает пресс-служба Министра обороны.   

Служба внутреннего аудита Минобороны выяснила, что действующие правила позволяют командирам воинских частей слишком свободно толковать термины "боевые действия" и "боевое (специальное) задание" и выплачивать дополнительное вознаграждение по своему усмотрению, утверждают в Министерстве.

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В одном из случаев, военнослужащим понтонно-мостовой роты, выполнявшим задание в Киевской области, выплатили ежемесячное дополнительное вознаграждение в размере 100 000 грн.

"Это несправедливо, когда доплату за боевые получают те, кто не под прямым огнем или не поддерживают тех, кто под прямым огнем. Манипуляции выявляем, пробелы для злоупотреблений закрываем", – отметил заместитель министра обороны Юрий Джигир.

Минобороны заявляет, что консультируется с Генеральным штабом ВСУ, чтобы выплаты дополнительного вознаграждения получали только те, кто выполняет боевые задания и принимает участие в боевых действиях.

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Роман Брыль
аудитМиноброныбоевы выплаты
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