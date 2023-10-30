В Минобороны насчитали 123 млн грн неправомерных выплат за участие в боевых действиях

Более 123 млн грн дополнительного вознаграждения выплатили людям, которые не участвовали в боевых действиях и не выполняли боевые задачи. Об этом сообщает пресс-служба Министра обороны.

Служба внутреннего аудита Минобороны выяснила, что действующие правила позволяют командирам воинских частей слишком свободно толковать термины "боевые действия" и "боевое (специальное) задание" и выплачивать дополнительное вознаграждение по своему усмотрению, утверждают в Министерстве.

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В одном из случаев, военнослужащим понтонно-мостовой роты, выполнявшим задание в Киевской области, выплатили ежемесячное дополнительное вознаграждение в размере 100 000 грн.

"Это несправедливо, когда доплату за боевые получают те, кто не под прямым огнем или не поддерживают тех, кто под прямым огнем. Манипуляции выявляем, пробелы для злоупотреблений закрываем", – отметил заместитель министра обороны Юрий Джигир.

Минобороны заявляет, что консультируется с Генеральным штабом ВСУ, чтобы выплаты дополнительного вознаграждения получали только те, кто выполняет боевые задания и принимает участие в боевых действиях.

3 октября 2023 года Минобороны увеличило доплаты саперам, артиллеристам и ПВО.

17 октября министерство социальной политики после проверки внутренне перемещенных лиц прекратило выплаты более 140 000 украинцам.

9 октября ГБР сообщило, что офицер в глубоком тылу оформил подчиненным выплату "боевых" за ремонт дома.

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