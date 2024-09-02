Доллар подешевел еще на 8 коп. Наличные курсы валют

Курсы доллара и евро в банках снижаются

Фото: depositphotos.com

В понедельник, 2 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 8 коп. и составляет 40,88 грн. Курс продаж снизился на 6 коп. — до 41,38 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 40,3 грн, максимальный – 41,05 грн. Для продажи минимальный курс – 41,29 грн, максимальный – 41,45 грн.

Средний курс покупки евро опустился на 17 коп. и составляет 45,13 грн. Курс продажи снизился на 16 коп. — до 45,9 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 44,25 грн, максимальный – 45,5 грн. Для продажи минимальный курс – 45,7 грн, а максимальный – 46,15 грн.

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