Выплаты ВПЛ продлены на полгода: кто может рассчитывать на помощь

Правительство продлило выплаты для части ВПЛ еще на полгода

Фото: depositphotos.com

Кабинет министров Украины принял решение продлить выплаты на проживание для отдельных категорий внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) после 1 сентября. Согласно постановлению № 989 от 30 августа 2024 года, пенсионеры, лица с инвалидностью и дети-сироты будут получать финансовую поддержку еще не менее шести месяцев.

Читайте о бизнесе без политики на канале LIGA.Бізнес

В частности, выплаты без дополнительного обращения будут автоматически продлены для пенсионеров, чья пенсия не превышает 9444 грн, лиц с инвалидностью I или II группы, детей с инвалидностью, детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также родителей-воспитателей и приемных родителей.

Другие лица, нуждающиеся в продлении помощи, должны подать заявление.

Внутренне перемещенные лица получают пособие на проживание в таких объемах: для лиц с инвалидностью и детей – 3000 грн; для других – 2000 грн.

В 2024 году условия выплат были существенно усилены.

С 1 марта автоматически (без дополнительного обращения) на шесть месяцев продлены выплаты для лиц, потерявших трудоспособность: это — пенсионеры, лица с инвалидностью I и II группы, тяжелобольные дети, а также дети, ставшие сиротами или лишенные родительской опеки, а еще родители-воспитатели и приемные родители.