Виплати ВПО продовжено на пів року: хто може розраховувати на допомогу
Кабінет міністрів України ухвалив рішення продовжити виплати на проживання для окремих категорій внутрішньо переміщених осіб (ВПО) після 1 вересня. Згідно з постановою № 989 від 30 серпня 2024 року, пенсіонери, особи з інвалідністю та діти-сироти отримуватимуть фінансову підтримку ще протягом щонайменше шести місяців.
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Зокрема, виплати без додаткового звернення будуть автоматично продовжені для пенсіонерів, чия пенсія не перевищує 9444 грн, осіб з інвалідністю I або II групи, дітей з інвалідністю, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також батьків-вихователів і прийомних батьків.
Інші особи, які потребують продовження допомоги, повинні подати заяву.
Внутрішньо переміщені особи отримують допомогу на проживання в таких обсягах: для осіб з інвалідністю та дітей – 3000 грн; для інших – 2000 грн.
У 2024 році умови для виплат були суттєво посилені.
З 1 березня автоматично (без додаткового звернення) на шість місяців продовжено виплати для тих осіб, які втратили працездатність: це — пенсіонери, особи з інвалідністю I або II групи, тяжкохворі діти, а також діти, які стали сиротами або позбавлені батьківського піклування, а ще батьки-вихователі та прийомні батьки.
- З 1 березня 2024 року допомогу переселенцям в Україні призначають за новими правилами. Виплати можуть продовжити після подання заяви та за певних умов.
- 15 березня Мінсоцполітики запропонувало продовжити терміни подання заяви на виплати на проживання для ВПО з 1 березня до 30 квітня 2024 року.