Долар подешевшав ще на 8 коп. Готівкові курси валют

Курси долара та євро в банках знижуються

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У понеділок, 2 вересня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з п’ятницею, впав на 8 коп. і складає 40,88 грн. Курс продажу знизився на 6 коп. — до 41,38 грн.

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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 40,3 грн, максимальний – 41,05 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,29 грн, максимальний – 41,45 грн.

Середній курс купівлі євро опустився на 17 коп. і становить 45,13 грн. Курс продажу зменшився на 16 коп. — до 45,9 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить 44,25 грн, максимальний – 45,5 грн. Для продажу мінімальний курс – 45,7 грн, а максимальний – 46,15 грн.

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