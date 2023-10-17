Доллар подешевел. Курс валют НБУ
17.10.2023, 09:00
Фото: Юлия Березовская/пресс-центр НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 17 октября курс гривни по отношению к доллару вырос на 4 копейки – 36,3297/долл. По отношению к евро национальная валюта подешевела на 1 копейку – 38,2806/евро.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
- Спецпредставитель США о визите в Киев: Привыкайте видеть меня здесь
- Министр финансов США: Нельзя, чтобы Украина проиграла войну по экономическим причинам
Читайте также
Последние новости
Комментарии