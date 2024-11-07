Доллар подешевел на 10 копеек: Какой курс НБУ зафиксировал на пятницу

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Официальный курс доллара

Согласно официальному курсу Национального банка Украины на 8 ноября, курс гривни по отношению к доллару вырос на 10 коп. и составляет 41,3589 за 1 доллар.

Какой курс евро установил Нацбанк

По отношению к евро национальная валюта сбросила 23 коп. и составляет 44,5642 за 1 евро.

Напомним, наличный курс покупки доллара сегодня, 7 ноября, составил 41,19 грн, курс продажи – 41,67 грн. Наличный курс евро для покупки составил 44,21 грн, для продажи – 45,02 грн.