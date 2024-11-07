Долар подешевшав на 10 копійок: Який курс НБУ зафіксував на п’ятницю
Офіційний курс долара
Відповідно до офіційного курсу Національного банку України на 8 листопада, курс гривні відносно долара виріс на 10 коп. і складає 41,3589 за 1 долар.
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Який курс євро встановив Нацбанк
Стосовно євро національна валюта скинула 23 коп. і становить 44,5642 за 1 євро.
Нагадаємо, готівковий курс купівлі долара сьогодні, 7 листопада, склав 41,19 грн, курс продажу – 41,67 грн. Готівковий курс євро для покупки склав 44,21 грн, для продажу – 45,02 грн.