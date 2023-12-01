Доллар подешевел на 19 копеек, евро – на 28. Наличные курсы валют

Фото: Елизавета Сергеенко/пресс-центр НБУ

В пятницу, 1 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 19 коп. и составляет 36,88 грн. Курс продаж снизился на 14 коп. до 37,51 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,3 грн, максимальный – 37,25 грн. Для продажи минимальный курс – 37,1 грн, максимальный – 37,9 грн.

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Средний курс покупки евро опустился на 17 коп. и составляет 40,08 грн. Курс продажи снизился на 28 коп. до 40,95 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,35 грн, максимальный – 40,65 грн. Для продажи минимальный курс – 40,5 грн, а максимальный – 41,67 грн.

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