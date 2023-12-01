Долар подешевшав на 19 копійок, євро – на 28. Готівкові курси валют

Фото: Єлизавета Сергієнко/пресцентр НБУ

У п’ятницю, 1 грудня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з четвергом, упав на 19 коп. і складає 36,88 грн. Курс продажу знизився на 14 коп. до 37,51 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 36,3 грн, максимальний – 37,25 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,1 грн, максимальний – 37,9 грн.

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Середній курс купівлі євро опустився на 17 коп. і складає 40,08 грн. Курс продажу зменшився на 28 коп. до 40,95 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 39,35 грн, максимальний – 40,65 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,5 грн, а максимальний – 41,67 грн.

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